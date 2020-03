NÄDALAMENÜÜ | 30. märts – 5. aprill: valmistamist ootavad vanad head kodused road 

Selle nädala menüüs ootavad valmistamist vanad head kodused road, mida oleme harjunud kiire elutempo tõttu poest poolfabrikaatidena ostma. Praegune eriolukord ja üleskutse kodus püsida, on just parim aeg, et köögis rohkem tegutseda ja perele maitsvaid lapsepõlvest tuttavaid toite valmistada.