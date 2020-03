Veterinaar- ja toiduamet: puuduvad teaduslikud andmed, et koroonaviirus leviks toidu kaudu 

"Siinkohal saame aga kinnitada, et koroonaviirused vajavad paljunemiseks peremeesorganismi ehk looma või inimest ega saa toidus paljuneda. Tõsi, pindadel püsib viirus kuni 72 tundi, kuid puuduvad tõendid, et viirus oleks levinud toidu kaudu,“ selgitas Ramjalg.

Amet on toidukäitlejatele välja töötanud erinevad käitumisjuhised, et kaitsta nii kliente kui ka töötajaid nakatumise eest.

Samuti on amet teinud meelespea toiduga varustamisel, mis on suunatud neile, kes pakuvad toidu koju vedu inimestele, kes on koduses karantiinis.