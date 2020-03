ÜLESKUTSE | Mida sina kodus süüa teed, hea lugeja? Tee pilti ja jaga seda meiega!  

Niisiis, jagame retseptiideid ja pilte! Saada info@toidutare oma einest pilt ning kirjuta juurde, kuidas saad hakkama kokandusmaailmas. Võid ka retsepti jagada!

On mõistetav, et pole just lihtne jagada nii kodukontorit, kodulasteaeda ja kodukooli nings ealjuures pidada kodusööklat. Kuidas teil see tuleb?

Mina pean tunnistama, et sooja sööki.. ei jõua sugugi iga söögikord pakkuda. Üritan teha nii, et vähemalt korra päevas saaks midagi soodsat. Üritame teha palju toitu korraga valmis, et seda oleks hea soojendada. See on nagu kokkuhoitud aeg!

Ka ei häbene ma sugugi pastaroogasid. Mu laste lemmik on rohelised spaghettid ehk pasta, mis on segatud pestoga. Viimastel päevadel on olnud imeline võimalus seda pestot teha tervistavast karulaugust!

Toidutare asjatundjad on juba enda kogemusi jaganud.

Loe lähemalt ja vaata Tiina retsepte SIIT!