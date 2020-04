Toiduuudised LUGEJA KÜSIB. Kas juustu võib sügavkülmutada? Ragne Värk , täna, 06:00 Jaga: M

Praegusel ajal on tõepoolest nutikas uurida, millised toidud sügavkülmutamist kannatavad. Juustu on võimalik sügavkülmutada küll, kuid tuleb arvestada, et osa juustude tekstuur võib sügavkülmutamisel muutuda ja need on sulanuna tükilised ning purused.Kui see on juhtunud, pole tegemist söömiskõlbmatu juustuga. Seda saab väga edukalt kasutada küpsetamisel – vormi- ja pajaroogades, pitsal ning pirukakatetes. Kaval on juustu külmutada riivitult, nii saad sobiva koguse igal ajal sügavkülmast võtta ega pea tervet juustutükki üles sulatama. Pea aga meeles, et sulanud juust tuleks kindlasti ära kasutada paari päeva jooksul.