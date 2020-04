Toiduuudised NÄDALA NIPP. Tuletame meelde mannavahu tegemise Ragne Värk , täna, 06:00 Jaga: M

Kodune mannavaht on parim! Tihti rikub selle mõnusa magustoidu maitse ära aga kibe mekk. Tasub teada, et see tekib kange mahla ja manna omavahelisest keetmisest.Hea magustoidu valmistamiseks keeda manna koos veega valmis ja maitsesta vajadusel vähese suhkruga. Alles seejärel sega juurde paras kogus mahla. Ära rohkem keeda, vaid tõsta pliidilt jahtuma. Vahustamiseks peab mannasegu olema täielikult jahtunud. Seegi on magustoidu õnnestumiseks oluline.