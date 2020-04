Toiduuudised Lihtne kodune vormisai Ragne Värk , täna, 06:00 Jaga: M

GALERII

Foto: Ragne Värk

Olenemata sellest, kas oled saiasõber või mitte, iseküpsetatud vormisaiast ei suuda keegi keelduda. See küpsetis on maitserohke, pehme sisu ja krõbeda pealispinnaga. Piisab vaid killukesest võist, et sellest parimad maitseelamused välja võluda.