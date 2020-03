EVELIN ILVES | Ostukeskustes hakkab füüsiliselt halb. Vahest teeks neist aiad? 

Olen neist hiiglaslikest tarbimismekadest teadlikult eemale hoidnud – mul on neis lihtsalt füüsiliselt halb olla. On see siis tingitud õhu kvaliteedist või kaupadest õhkuvate keemiliste aroomide toimest, aga alati lahkun neist iiveldusega. Võimalik, et selle hiiglasliku hulga tarbetu träni nägemisel on ka halb psühholoogiline mõju. Kiirmood, mis reostab meie keskkonda mikroplastiga ja orjastab vaesemate riikide naisi ja lapsi, pidi ükskord vaatama peeglisse...

Ent milleks need hiigelhooned veel kõlbaksid? Olen kuulnud täitsa tõsist arutelu teemal vertikaalaiad.