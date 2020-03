KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Kuninglik värk, kui köök töötab vaid sinu jaoks... Või siis mitte? 

Kriisiajal on ka mõned võlud. Need vähesed puhvetid, mis julgevad lahti olla, on suure tõenäosusega inimtühjad. Ehk siis kogu tähelepanu on ainumal kundel ning ka köök töötab vaid sinu jaoks. Kuninglik värk? Või siis mitte! Aga kõigest järgemööda.

Olen küll Narvas sage külaline, kuid näe kõiki toidukohti polegi veel läbi inspekteerinud. Hea kamraad viib mind läbi inimtühjade tänavate jalutama (noh, koera tal ju pole) ning kuskil seal elektrijaamade poolses linnaservas asubki üks vahva võlvkaareline tööstushoone, mille ühte otsa on rajatud Narova Grill House.

Sisekujunduse eest tahan ma seda asutist kohe kõvasti kiita. Laudadele ja akendele kantud sõjaeelsed Narva linnavaated on tõsine kummardus kohalikule ajaloole, puhvetil on seeläbi koloriit ning tegu ja nägu, mille eest tuleb tunnustada! Tõsi küll, kitšina mõjuvad saaliotsas paiknevad kaksik-kaminad (alumine seinale maalituna ja ülemine erkaanil hubisevana), kuid ikkagi – sisearhitektile respekt ja uvažuuha! (lugupidamine vene slängis – KT)