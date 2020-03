TALUD PALUVAD ABI: restorane ja laatasid pole, suurpoed vähendavad tarneid 

„Me loodame, et valitsus leiab võimalusi, kuidas väiketöötlejaid kiiresti aidata – käendus, intressivaba käibelaen, PRIA toetuste varasem väljamakse, aga ka tööjõumaksude ajutine alandamine,“ selgitab Taluliidu tegevjuht Kerli Ats talupidajate ootusi. "Muidugi saame meie kõik tarbijatena panustada olukorra leevendamisse, ostes Eesti toitu ja toetades nii toidutootmist Eesti taludes."

Tänu peretaludele on meil mahetoit, kitse-, lamba- ja lihaveisekasvatus, köögivilja-, puuvilja- ja marjakasvatus, maitse- ja ravimtaimekasvatus ning palju muud taolist. Talutoidu suurim väärtus ongi tervislikkus ja mitmekesisus, erilist rõhku pannakse nüanssidele. Paljud Eesti talud püüavad tänapäevalgi valmistada toiduaineid järgides vanu rahvuslikke traditsioone.

„Väiketöötlejad sõltuvad suuresti restoranide tellimustest. Olukorras, kus restoranid on inimtühjad või lausa suletud, on väiketöötlejad sattunud tõsistesse raskustesse. Pealegi on teadmata ajaks tühistatud kõik laadad,“ selgitab Taluliidu tegevjuht Kerli Ats. Ta lisab, et saabunud on ka esimesed teadaanded juhtudest, kui talutootjate koostööpartnerid on pikendanud ühepoolselt maksetähtaega juba tarnitud kaubale.

Ka suured kaubandusketid ja toidupoed on oluliselt vähendanud väiketöötlejate (talutoodete tootjate) toodangu tellimusi umbes 30% ja see tendents süveneb.

Kuigi mitu väiketöötlejat on oma tegevust mitmekesistanud agroturismiga, siis praeguses olukorras on raskendatud ka turismiteenuse pakkumine. Sellises eskaleeruvas olukorras ei suuda väiketöötlejad maksta palka töötajatele ega tasuda pangalaene ja liisinguid.

Halvemal juhul peavad väiketöötlejad lõpetama oma tegevuse pankrotiga. „Olukorras, kus talutoidu tootjate müük on drastiliselt kukkunud, on see selge oht väiketöötlejate jätkusuutlikkusele ja see ohustab ka maapiirkondade elujõulisust,“ selgitab Kerli Ats.

Viimastel aastatel on üha suurem hulk väiksemaid põllumajandustootjaid leidnud võimalusi oma toodangut väärindada, et selle eest kõrgemat hinda saada. Väiketöötlejad panevad rõhku tootearendusele, et muuta eestlaste armastatud traditsioonilised maitsed põnevamaks ja pakkuda sel moel tarbijatele kvaliteetset kodumaist toodet, mis on valmistatud meie oma taludes, võttes arvesse meie oma maitse-eelistusi.