Kokkade olümpia Bocuse d´Or Europe Eestis lükkub septembrisse 

„Kõigi osalejate ning külastajate ohutuse huvides võtsime korraldajatega vastu otsuse Bocuse d’Or Euroopa voor septembrisse lükata. Usun, et see on Eesti külalislahkuse sektorile ääretult suur võimalus ning samuti ka Eesti riigile tervikuna. Neli kuud hiljem septembris avaneb suurepärane võimalus oma gastronoomiat ning majutusasutusi parimast küljest maailmale näidata,“ kommenteeris SA Bocuse d’Or Tallinn 2020 juhatuse liige Dimitri Demjanov.