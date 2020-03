PILLE ENDEN: aeg vanu häid ja lihtsaid roogi meelde tuletada (+ 10 retsepti!) 

Kodukirja ja Toidutare köögitoimetaja ning samuti staažikas kokaraamatute autor Pille Enden kutsub inimesi kodus leidlikkusele ja vanade heade nostalgiliste toitude taasavastamisele. Neid on lihtne valmistada ja sööjate seas pirtsutajaid enamasti pole.

„Praegu on aeg, kus võiks kõik toiduained viimseni ära kasutada - nt kuivanud leivast saab teha leivasuppi, saiast saiavormi,“ sõnab Pille. „Lihtsad nostalgilised magustoidud nagu kakaokissell või piimakissell võiks samuti menüüs olla. Kui kodus on jahu, võid ja suhkrut ning mõnd moosi, siis on võimalik lihtsat purukooki valmistada. Võib-olla ongi praegu aeg, mil vanu häid ja lihtsaid roogi meelde tuletada.“