Koduse koolilapse tervislik toidulaud: kuidas õppimist kõhu kaudu toetada  

„Kui algklassilapse söögikordade vahe on umbes kolm tundi, aitab see ennetada pidevat näksimist, mis on koormav nii seedimisele kui ka hammastele,“ ütleb laste toitumise nõustaja Margit Rannamets. Sestap kuulub tema peres lõuna- ja õhtusöögi vahele üks vahepala. Aga kolme lapse ema teab muidki nõkse, kuidas õppimist kõhu kaudu toetada.

„Koolis ei söö keegi tunni ajal ja kindlasti ei tohiks ka kodus õppides võtta endale snäkikaussi kõrvale. Ka mitte õunu, porgandeid, pähkleid või muud tervislikku krõbistamist,“ on Margiti arvates väga oluline, et koduõppes ei tekiks näksimise harjumust.