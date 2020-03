Toiduuudised TIINA LEBANE: kuidas üksi elades karantiinis tervislikult, mitmekülgselt ja lahjalt süüa teha? Toimetas Manona Paris , täna, 10:17 Jaga: M

Vormipirukas Hiina kapsaga Foto: Jaan Heinmaa

Toidutare retseptitoimetaja, tuntud kokaraamatute autor Tiina Lebane on üks neist, kes peab tegema süüa vaid ühele, aga ta oskab seda teha nii, et samal ajal on tervislik, lahja ja tüdimus ei tule kiusama. Mis küll on tema saladus?