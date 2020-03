Kalatoitude retseptid KALAPÄEVAKS | Tuunikalapirukas Nizza stiilis, imehea nii kuumalt kui ka külmalt Pille Enden , täna, 07:32 Jaga: M

Foto: Jaan Heinmaa

Kuulsa ja armastatud Nizza salati koostisainetega kaetud pirukas maitseb samahästi kui salat, kuid on veelgi rikkalikum. Lisaks on täidises kreemine koore-juustusegu ja põhjaks krõbe muretainas. Parim on pirukas äsja ahjust tulnuna, aga sobib ka külmana või ülessoojendatuna.