PÕNEV. Head rahvusvahelist vahvlipäeva! 

Ragne Värk , täna, 06:00

Foto: Daisy Lappard

Kas teadsid, et 25. märts on rahvusvaheline paksude vahvlite päev? Kuigi seda päeva tähistati esmalt Rootsis, Norras ja Taanis, on see traditsioon tasapisi jõudmas ka teistesse riikidesse. Miks mitte tähistada seda ka siin?Vahvlite valmistamiseks sega omavahel 2 dl nisujahu, 1 tl küpsetuspulbrit, 1 dl suhkrut ja näpuotsatäis soola. Lisa 1 muna, 150 g hapukoort ja 50 g õli ning sega tainas ühtlaseks. Küpseta maiused vahvlimasina abil valmis ja serveeri neid jäätise, moosi või muude meelepäraste lisanditega.