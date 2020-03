SAMM SAMMULT | Trendikas kimchi tugevdab immuunsust ja seda on nii lihtne ise teha 

Hapendatud Hiina kapsast valmistatud traditsiooniline Korea kõrvalroog on viimasel ajal väga populaarne ka Eestis. Maitselt on kimchi ühteaegu vürtsikas, küüslaugune ja hapu. Kuigi selle hoidise nimi võib kõlada keerukalt, on valmistamisprotsess lihtne ja retseptki ei nõua mingeid erilisi komponente.

Kimchi’l on mitmeid tervendavaid omadusi: tugevdab immuunsust, hoiab kontrolli all astmat ja allergiaid ning vähendab põletike teket. Seega on just praegu õige aeg seda meisterdada, kas pole?