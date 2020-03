Tallink saatis käigust jäänud laevade restoranide tooraine Toidupanga kaudu abivajajatele 

"Need on toiduained, mida laevad olid selleks esmaspäevaks ja teisipäevaks meie koostööpartneritelt tellinud, kuid mida ei saanud kujunenud olukorras laevad enam vastu võtta ja mis jäid oma saatust meie koostööpartneri lattu ootama," teatas Toidutarele Tallinki esindaja.

Need kiiresti realiseerimist vajavad kaubad oleksid pidanud muidu minema hävitamisele.

Toidupanka jõuab muu hulgas 30 liitrit piima, üle 60 kilo marineeritud räime, ohtralt viilutatud maksavorsti, mitukümmend liitrit jogurtit ja pühvlipiimast valmistatud mozzarellat. Eriti ohtralt on viinereid – üle 400 000 kilo. Saadetis sisaldab ka küpsiseid ja muid toiduaineid.

Toidupank on kutsunud üles eriolukorra tõttu kliente kaotanud toitlustusega tegelevaid ettevõtteid oma laojääke abivajajatele annetama. "Et toit ei läheks raisku. Toidupoed annetavad meile hetkel tavapärasest vähem, samas abivajajate arv üha kasvab," on kirjas Toidupanga Facebooki koduleheküljel.