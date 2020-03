EVELIN ILVES: Ilmselt tuli seekordne koroonaviirus emakesele Maale appi 

Alates tänasest on minu senise töökoha asemel Põhja-Eesti regionaalhaigla kardioloogiakeskuses avatud uus üksus spetsiaalselt COVID-19 nakkusega haigete raviks. Ehitati uusi seinu ja õpetatakse kaitseriietusse varjuma. Kuulda oli, et vajadusel on haigla võimeline kogu valgusküllase kauni aatriumi ruumi, mis seni oli kohviku päralt, massintensiivravi osakonnaks muutma.

Juba jaanuarikuust saadik on kriisisituatsiooniks põhjalikke ettevalmistusi tehtud ning siis, kui meie avalikkusele alles seletati, et mingit puhangut Eestis karta pole, räägiti meie haiglas lähitulevikust kordades tõsisemal toonil. Täna oleme jõudnud massihaigestumiste eelõhtusse. Ainsaks võimaluseks tavainimesel oma panus anda on püsida kodus, vältida kontakte, eriti eakate ja krooniliselt haigetega ning pesta käsi.