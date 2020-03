Toiduliidu juht Sirje Potisepp: jagage sotsiaalmeedias rohkem pilte kaupa täis riiulitest 

Toiduliidu esinaise Sirje Potisepa käed on praegu tööd täis, kuna käib sõna otseses mõttes kodumaise toidutootja ellujäämisvõitlus. See aga on protsess, millele saame kõik enda panuse anda.

Teeme puust ette ja punaseks – miks peaks praegu kodumaiseid kaupu eelistama?

Toiduainetööstusettevõtteid on Eestis kokku üle 500, sektor annab tööd enam kui 15 000 inimesele. Selleks, et me suudaksime olla võimalikult sõltumatud välisriikides toimuvast on kodumaise toidutootmise tagamine eluliselt oluline mitte ainult kriisi ajal, vaid ka pärast kriisi lõppemist.