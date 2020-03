KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL: miks uksed on lahti, aga süvva ei saa, sest köök kinni? 

No on neil seal päälinna peenemates restoranides ikka kombed. Köök pannakse kinni siis kui tuju tuleb.

Et astun mina nii poole kümne paiku Rotermanni kvartalist läbi ja mõtlen teha oma selle päeva esimese söögikorra, kui selgub et esimeses kohas on uksed veel mitu-setu tundi lahti, aga vata süvva ei saa! „Et noh panime täna jah köögi varem kinni kui muidu.“ Et aga kuhu minna lähikonnas, kus veel saab? „Eee ... aga no proovige sinna.“ No ma siis proovin.

Astun sisse puhvetisse nimega Nomad. Kas teil veel saab? „Eee ... no kümme minutit on veel köök ehk lahti, tuleb kiirelt tellida!“ Olgu-olgu, tellin siis kohe kassa juurest lahkumata ära, endal mantel veel seljas. Puhh.