NOSTALGILINE TOIT: pere lemmik ‒ hõrk kakaotarretis 

Valmista kakaotarretist nii:

1. Keeda pool klaasi vett ja lase sel siis veidi maha jahtuda. Sega želatiin kuuma veega, kuni terad on ühtlaselt sulanud.

2. Sega kokku kakaopulber, sool ja suhkur ning veidi kuuma piima. Nii väldid klimpe.

3. Lase kaks klaasi piima kergelt keema tõusta ja vala vähehaaval hulka kakaosegu. Keeda kakaod segades paar minutit. Seejärel tõsta see tulelt ja lisa pidevalt segades potti sulatatud želatiin.

4. Jaga tarretisesegu kohe magustoidukaussidesse ja jäta jahtuma. Kui soovid põnevamat magusrooga, lisa vedelasse segusse küpsisetükke või marju (eriti hästi sobivad vaarikad).

5. Et kakaotarretis pealt nahkjaks ei tõmbuks, kata kausid küpsetuspaberi või mõne sobiva kaanega, kuni segu on jahtunud. Edasi tõsta kausid külmkappi tarduma. Parim on neid seal hoida üle öö.