Roheline tervisepomm toidus: spinati-juustutäidisega kanarullid 

Valmista kanarulle nii:

1. Lõika kanafileed lapiti pooleks, seejärel tükid pikkupidi kaheks, nii et saad kaheksa fileeriba.

2. Haamerda fileed veidi õhemaks ning maitsesta mõlemalt poolt vähese soola ja pipraga.

3. Haki spinat peeneks, koori ja haki küüslauk ning sega mõlemad kausis kokku toor- ja riivjuustuga. Maitsesta täidist pipra ja vähese soolaga.

4. Tõsta iga kanariba otsa kuhjaga teelusikatäis täidist ja keera see rulli. Torka rulliots hambatikuga kinni, et see küpsedes lahti ei läheks. Täida sarnaselt kõik kanafileed.

5. Tõsta kanarullid ahjuvormi ja küpseta 180kraadises ahjus pöördõhurežiimil 25 minutit, kuni kanaliha on läbi küpsenud, aga ikka veel mahlane. Täpne küpsemisaeg sõltub liha paksusest – seega hoia toidul ahjus silma peal.