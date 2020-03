KODUNE PIDU: tee püha Patricku päevaks neid isuäratavaid Iiri toite 

Vastus - kodus, otse loomulikult. Head maitsed ei pea karantiini tõttu kaduma ja iiri toite on üsna lihtne järgi teha, kuna nende koostisosad on lihtsad ja eestlastele omased.

Üks patrickupäeva stamm-asju on roheline õlu. Seda tehaks enamasti toiduvärviga. Oluline on midagi rohelist ka kanda või sisustuses kasutada, sest roheline on Iirimaa värv ja Püha Patrick selle maa kaitsepühak.

Püha Patrick (387-493) on Iiirimaa kaitsepühakuks saanud katolik piiskop, kelle teeneks peetakse ka maa ristiusustamist. Sündis ta aga hoopis Inglismaal ja tema vanemad olid roomlased. Iirimaale sattus ta lapsena orjana, ent põgenes ja võttis 16-aastasena vastu ristiusu. Euroopas end teoloogiliselt harinuna naases ta Iirimaale ja suutis veenda kogu maad ristiusku vastu võtma. Temaga on seotud ka mitmeid legende, näiteks olla ta käskinud madudel Iirimaalt lahkuda.

Püha Patricku päeva hakati laiemalt tähistama peale seda, kui erinevad prblemid, nende hulgas nälg ajasid iirlased 17.-18- sajandil oma kodudest vällja. Läksid aga nad peamiselt uude maailma ehk Ameerikasse. 19. sajandiks muutus iirlaste laia diasporaa tõttu Patricku päeva tähistamine üle maailma väga populaarseks.Öeldakse, et sel hetkel on kogu maailm iirlane.

Vähem on teada, et algselt oli päeva nimivärv sinine, ent siis muutus see roheliseks, et suurendada patriootlikkust. Oma osa oli ka selles, et Iiri armee sõdurite mundrivärv sügavroheline.

Tänapäeval peetakse püha Patricku Päeva puhul paraade ning otsitakse endast üles kübeke midagi iiripärast, rüütatakse see rohelisesse ja siis nauditakse head õlut ja toitu. Iirlased on õnneusku rahvas, niisiis on nende toitude söömisel õnnistav toime.