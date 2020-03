10 KIIRET PERELÕUNAT: kuidas kodukontori ja -kooli kõrvalt kõik näljased ära toita 

Supi-kiirabi varamusse võiks selline supp kuuluda puhuks kui äkitsi tuleb supi isu, sest selle saab imekiiresti ja lihtsatest ainetest valmistada. Pelmeenidega supp meeldib ka lastele ja siis võib ju köögivilju vastavalt maitsele kombineerida. Samas annab see võimaluse suure osa oma päevasest köögiviljaannusest manustada. Minipelmeenid on just paraja suurusega, et sobida teiste koostisosadega.