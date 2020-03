KOOLITOIT: salasuudlused, kaamelitatt ning igavene leivasõda. Millised on sinu mälestused? 

Mul on koolitoidust kahetised mälestused: vahel tundus see ikka väga hea, vahel oli täiesti kohutav - jumal hoidku kalasupipäeva eest!. See on huvitav, et mul on siiani eredalt meeles koolis pakutava tee maitse. See vist oli must tee, kuhu oli heldelt suhkrut sisse pandud, aga see maitse sai mulle nii armsaks, et vahel lausa igatsen.