Kergelt kevadele vastu: mahlased lõhekotletid 

Valmista kotlette nii:

1. Puhasta kalafilee nahast ja lõika filee veidi väiksemaks.

2. Pane kalatükid, sinep, ürdid, sidrunimahl ja -koor kannmikserisse. Maitsesta kala veidikese soolaga ja blenderda kõik kergelt läbi, võimalusel ainult paar korda pulse-režiimil, et kotletitainasse jääks ka suuremaid tükke.

3. Vormi märgade kätega tainast kotletid ja pane need taldrikuga viieks minutiks sügavkülma tahenema. Tee käed märjaks, et kalamass nende külge ei jääks.

4. Prae kotletid kuumal pannil õlis mõlemalt poolt kuldseks.