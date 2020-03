TOIMETAJA VEERG | Manona Paris: kui ostad eestimaist, võitled viirusega 

Veebis levivate üleskutsetega sel raskel ajal hoida omasid ka sellega, et eelistada kohalikke tooteid ja teenused, saab vaid nõustuda. Ehk siis – kui vähegi saad osta kas poest või veebist kohaliku kaupmehe ja taluniku tooted, isegi kui need on natuke kallimad. Sest nii aitad sa leevendada sa viirusest tingitud hoopi oma kodumaale.

Me ei pea vast enam selgitama, et paikkondlik kaup on maitsvam ja kasulikum. Eesti inimesed armastavad kohalikku toitu. Eks teatud määral tuleb ka mõista neid, kelle jaoks on kohalik toit liiga kallis. Ent – praegu on see aeg, kus me peaks oma ostuotsustega toetama enda inimesi.

Miks? Sest Eesti on nii väike. On öeldud naljatamisi, et läbi kolmanda-neljanda aste tunneme kõik siin üksteist. Iga siiajäetud eurosent toob seega kasu sulle endale.

Muidugi on asju, mida siinmail ei tehta. Aga ka nende soetamisel saab eelistada kodumaiseid kauplejaid.

Samamoodi tasub uurida, kas sinu lähedal olevatel inimestel on varud soetatud. Kas su naabriproua pääses poes löögile? Äkki vajaks ta abi veebipoes ostu vormistamisega?