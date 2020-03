Toiduuudised Okonomiyaki Ragne Värk , täna, 06:00 Jaga: M

Nii kutsutakse jaapanipäraseid soolaseid pannkooke, mis erinevad meie harjumuspärastest pannukatest ikka päris palju. Nimelt on okonomiyaki üheks peamiseks komponendiks kapsas, mida küpsetatakse pannil koos teiste roa komponentidega. Sõna okonomi tähendab eesti keeles «kuidas sulle meeldib» ja yaki on tõlkes «küpsetama».Jaapanlaste pannkook on pigem nagu pitsapõhi, mille peale sobib kuhjata meelepäraseid lisandeid: peekonit, juustu, värsket kraami, kastet ja muud sellist. Tihti kutsutaksegi seda ka Jaapani pitsaks. Kapsana on soovitatav kasutada Hiina kapsast või varajast peakapsast. Kapsa peab kindlasti hästi peeneks lõikama (peakapsa puhul võib pool isegi riivida), sest muidu ei pruugi pannkoogi komponendid omavahel korralikult siduda.