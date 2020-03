LUGEJA KÜSIB! Miks munavalged vahtu ei lähe? Mis aitaks? 

1. Munavalged võivad olla liiga külmad, toasoojad lähevad kiiremini vahtu.

2. Munavalgesegusse võis sattuda pisut munakollast. Õngitse see hõlpsasti näiteks munakooretüki abil välja.

3. Kauss võib olla pisut määrdunud või rasvane. Veendu, et see oleks puhas.

4. Lisa näpuotsatäis soola või suhkrut – nii läheb valge paremini vahtu.

5. Kasuta ainult värskeid mune.