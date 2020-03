KÜLASTAJATE PÕUD: Tallinna restoranide nädal jätkab, isegi kui kohal istub vaid üks klient 

Söögid on aga tema sõnul olnud suurepärased ja teenindus samuti, isegi kui seda on saatnud tehnilised äpardused. Toiduhuviline kinnitab, et kõigis tema poolt seni külastatud kohtades on olnud nähtaval kohal kasutada desinfitseerivad vahendid.

“Kahtlesin, kas minna, aga siiski läksin. Olin vist ainus, kes julges. Restoranid olid täiesti tühjad,” tunnistab gastronoomiahuviline mees. “Kui ma käisin pool aastat tagasi, siis olid kõik kohad rahvast pungil. On näha, et inimesed on närvilised, kui ühes kohas läks miskit valesti ja mu toit viibis 50 minutit, ütlesin seda kurjalt, olid ettekandjal kohe pisarad silmas. Ehk näha on täielikku krahhi. Küsisin täna teisest, tippklassi restost, et kas olete ikka avatud. Öeldi, et ollakse ja pingutatakse totaalselt, et kõik oleks ohutu.”