LAUPÄEVANE LOHUTUSROOG | Kanafilee küüslauguses õunaäädika kastmes  

Tore on elada ajal, mil poest saab osta kodumaist käsitööna valmistatud pastöriseerimata ja filtreerimata aroonia-õunasiidriäädikat. Aitäh, Wösel! Üks pisut peenem kanaroog saab sellest nii maitset kui ka värvi. Kui kaste jääb sinu maitse jaoks liiga hapukas, lisa maitse järgi veidi suhkrut. Teine võimalus on lisada teist, magusamat käsitööäädikat – Ideafarmi vaarikamaitselist gurmeeäädikat. Parim lisand on köögiviljapüree, aga ka värske juuretisesai või ciabatta.