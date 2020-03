KALAPÄEV KODUKONTORIS | Krevetipasta mozzarellaga  

3. Kuumuta 2 sl õli pannil. Pane pannile krevetid koos hakitud küüslauguga ja prae mõlemalt poolt umbes 1 minut kuni krevetid on kuldpruunid. Maitsesta soolaga. Pane korraga pannile mõõdukalt krevette, et pann ei jahtuks ja krevetid hauduma ei hakkaks. Tõsta krevetid pannilt ära.

4. Pane pannile tükeldatud päikesekuivatatud tomatid ja hakitud küüslauk. Hauta õlis 1 minut, kuni küüslauk on läbipaistev. Kalla pannile vahukoor ja kuumuta keemiseni.

5. Lisa riivitud mozzarella ja kuumuta segades uuesti keemiseni. Alanda kuumust ja hauta segades kuni juust on sulanud ja kaste kreemine. Lisa nii palju pasta keeduvett, et kaste on paraja paksusega. Lisa kastmesse basiilik, tsilli ja paprika, maitsesta soolaga.