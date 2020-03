HEAD PÜHA PATRICKU PÄEVA! Taimne karjuse pirukas viib keele alla 

RETEPT2 tk Suur porgand 1 tk Suur sibul 2 tk Loorberileht5 tk Tüümianivars3 tk Nelgitera4 tk Küüslauguküüs0.5 tk Punane tšillikaun1 spl Jahvatatud paprika 2 spl Nisujahu 4 dl Köögiviljapuljong3 spl Oliiviõli 400 g Pruunid šampinjonid 2 dl Külmutatud rohelised herned Sool KARTULI-KAALIKAPÜREE500 g Kartul 500 g Kaalikas 1 tk Loorberileht3 tk Küüslauguküüs2 spl Oliiviõli 1 dl Taimne piim Sool Must pipar

2. Pane potti kartulitükid ja keeda kuni on hästi pehmed, umbes 15 minutit.

3. Kurna ja pane pott korraks pliidile tagasi, et kartul ja kaalikas aurustuksid kuivaks. Võta loorberilehed välja.

5. Koori porgandid ja lõika kuubikuteks või viiludeks. Koori ja haki sibul. Kuumuta poti põhjas 2 sl õli, lisa pool hakitud sibulast ja veidi soola, hauta u 5 minutiga klaasjaks. Sega hulka porgandid ja hauta veel 8-10 minutit kuni need on pehmed. Lisa 2 loorberilehte, tüümianilehed, nelgiterad, hakitud tsilli ja küüslauk. Sega hulka paprika ja jahu. Lisa puljong ja klopi kuni segu on ühtlane.