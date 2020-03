EVELIN ILVES: Mina ei laseks ühtki võõrast sisse! 

Kõigepealt paistavad silma tühjad tänavad. Mida aeg edasi, seda vähem rahvast istub kohvikutes ja restoranides. Muuseumides tühistatakse ette kokku lepitud grupivisiite. Edasi tuleb järjekord teatrite kätte. Just sel laupäeval pidi tulema bussitäis lapsi Saaremaalt üht pealinna etendusasutust külastama. Kumb selle otsuse tegema peab – kas kool või teater – et parem oleks koju jääda? Saarlastel on nüüdsest elu halvim kogemus riigiasutusest nõu küsimisega käes. Aeg on kuulata oma talupojamõistust, soovitas täna hommikul muu hulgas ka kiirabiteenistuse juht Raul Adlas.

Iseenda näitel võin olukorda analüüsida. Tegin eelmisel kevadel suure heameelega koostöölepingu ühe USA luksusturismi agentuuriga, kes pidi 2020/2021 hooajal mulle igas kuus kaks-kolm kuni kümneliikmelist gruppi õhtusöögile tooma. Mõtlesin õnnelikult, et haiglatöö kõrval on see just paras koormus, mida jõuan ehk kanda ning mis mu olmekulud kenasti ära aitab tasuda.

Nüüd on kõik selle kevade broneeringud kuni juulikuuni tühistatud. Just jõudsin mõelda, et ega ma hea meelega välismaalt tulnud külalisi oma koju lasta taha, kui nagu tellitult need annulleerimiskirjad tulidki. Nuta siis või naera! Aga seda tean nüüd kindlasti, et kuni haiguse vaibumiseni ma ühtki piiri tagant või ka meie oma haiguskoldest tulijat uksest sisse ei lase.

Kuidas seda kontrollida, küsib kolleeg haiglast? Mina ei laseks ühtki võõrast sisse! Tõsi, ega kontrollida saagi. Saab ainult usaldada. Usaldada kaaskodanikke. Usaldada abistajaid ja tohtreid. Usaldada iseennast ja oma tervist. Ja loota, et meid ei taba pankrotilaine. Tarbime omamaist ja üksteise teenuseid, see aitab ehk karmist ajast läbi tulla...

Kui selles kõiges midagi head näha, siis hügieeninõuded saavad seekord sama efektiivselt kõigile selgeks nagu kunagi õppisime ära keerulise sõna nimega transrasv. Ei usu, et keegi naerab enam vanaemade taimetarkuste ja loodusravi võtete üle, sest muud meil hetkel justkui välja pakkuda polegi. Tervislik värske toit, värskes õhus viibimine, liikumine ja kõigi vahenditega oma immuunsuse hoidmine ja toetamine on kätepesu ja nohuhügieeni kõrval kõige tõhusamad vahendid, mida saab vabalt ilma retsepti ja suure rahakotita tarbida.

Muide, kõik lemmiklooma omanikud võivad nautida oma suurt eelist, kuna näiteks koer sunnib meid õues viibima ning kõik lemmikud kindlustavad nende omanikele hoopis mitmekesisema ja ka tõhusama kõhubakterite koosluse kui neil, kes loomadega kokku ei puutu. Need on väiksed rõõmud, aga just pisikesed toredad hetked, kui neid tähele oskame panna, tõstavad kõige tõhusamalt meie õnneindeksit.