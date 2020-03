KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | La Dolce Vita – see puhvet teeb Itaalia köögile au 

Itaalia köök on ilmselt üks vastuolulisimaid maailmas. Ühest küljest on ta üks populaarsemaid, kuid teisest küljest lörtsitumaid – pizzat ja pastat tuntakse ilmselt nii Alaskal kui Antarktikas, kuid enamasti mingite kummaliste tuletistena, millel on oma algupäradega väga vähe pistmist. Kolmandast küljest on sellel köögil küljes nii romantikahõngu kui kõikvõimalikke dietoloogilisi väärarusaamu.

Kahekümnekuuendaks tuleb tõdeda, et pole olemas vaikimisi ja garanteeritult häid või halbu rahvuskööke, vaid eelkõige sõltub see sellest, et kes ikkagi köögis askeldab ning mis võimalused tal käes on. Tartu kesklinnas olevas italianode pesas La Dolce Vita on näppupidi juures itaallased ise, kes toovad paljusid asju ka otse kodumaalt, nii et üldjoontes võib siin majas oodata autentset toiduelamust.