Tallinna restoranide nädalal saab ka tipptasemel söögikohtades 10 euroga einestada 

Ettevõtmine sai alguse kümme aastat tagasi kahe restoranipidaja algatusest, kes otsustasid, et on viimane aeg tutvustada Tallinna restoranide kõrget taset laiemale avalikkusele. Esimene Tallinna Restoranide Nädal toimus kui Tallinn oli Euroopa Kultuuripealinn, aastal 2011.

Tallinna restoranide tase ja kvaliteet on saanud võrdseks maailma menukate metropolide tasemega (New York, London) ning me võime selle üle uhked olla. Meie soov on pakkuda linnaelanikele võimalust seda kõike ise kogeda, on kirjas ürituse koduleheküljel.