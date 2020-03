VEGAN PÄEVARETSEPT | Pestoga küpsetatud ahjukartulid  

4. Koori kuumad kartulid. (Kui kasutad uue saagi värskeid kartuleid, siis neid ära koori.) Kui kartulid on suured, siis lõika need pikuti pooleks. Aseta lõikepoolega tööpinnale ja pressi väikese potiga kumerale poolele, nii et kartul kergelt mureneb. Jälgi, et pehme mugul päris puruks ei läheks. Tõsta „kartulikotletid“ ahjuplaadile, nirista peale pisut õli ning tšilli- ja soolahelbeid.