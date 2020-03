PUUST JA PUNASEKS: suursugused sefiirikorvikesed, hea kodus midagi maitsvat nokitseda 

See retsept on inspiratsiooni saanud meie köögitoimetaja Ragne lapsepõlvest. «Minu kodust üle tee asuvas pisikeses kodupoes müüdi maailma parimaid sefiirikorvikesi. See oli armas poeke, kus piima müüdi mannergust ja kõik küpsetised pärinesid samal tänaval elava koduküpsetaja käest. Need sefiirikorvid olid maitsvad ja nende suursugusus ning lihtne mekk on tänini meeles,» meenutab Ragne.