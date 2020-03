LUGEJA KÜSIB! 

Tegemist on viinakivi ehk viinhappega, mis on ka küpsetuspulbri üks koostisosi. See on hape, mida toiduvalmistamisel kasutatakse erinevatel juhtudel lõpptulemuse parandamiseks. Kui lisada seda näiteks vahustatud munavalgetele, suurendab see õhumullide tugevust ning aitab tekitada tugevat vahtu. Küpsisetainasse lisatuna aitab see säilitada küpsiste pehmust. Siirupisse lisatuna hoiab viinakivi aga ära suhkrukristallide tekkimise.