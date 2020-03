Toidu-uudis: uued ökosupid 

Püreesupifännidel on põhjust rõõmustada, sest kodumaisel Salvestil tuli hiljuti müügile kolm uue maitsega suppi. Valikust leiab mahehernestest valmistatud püreesupi, millele lisab värskust münt. Õrnalt vürtsikas paprikapüreesupis kohtuvad paprika, bataat, tomat ja porgand. Põneva mekiga on ka porgandipüreesupp koorega. Supid on pakendatud mugavatesse 600grammistesse pakenditesse, mille võib soojendamiseks asetada kuuma vette või mikrolaineahju.