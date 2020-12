Kuumi jõulujooke, mis keha üles soojendavad 

Kuumuta termost: kui tahad kuuma joogi termosega õue kaasa võtta, pea meeles, et termos tuleks enne joogi sissevalamist korralikult üles kuumutada. Vala sinna (algul ettevaatlikult niristades) termosetäis keeva vett, lase viis minutit seista, vala see ära ja alles siis kalla termosesse jook. Nii püsib see kauem kuum.