VALENTINIPÄEVAKS! Tippkondiiter Hannah Hintlian küpsetab koogi endale ja kutsule (+ punase sametkoogi retsept!)

Koerale küpsetab Hannah lihtsama koogi, mis koosneb kaerajahust ja banaanist.



Hannah on pärit Ameerika Ühendriikidest, kus sõbrapäev on väga levinud. „Pubekaeas tegime tavaliselt valentinipäeval sõbrannaga jäätisekooke, vaatasime „Titanicut“ ja tähistasime omavahel. Nüüd, täiskasvanuna ma tavaliselt ei küpseta midagi pühade puhul, aga mul on alati kodus maiustusi, mida nautida. Aga nooremana ma tegin igaks elujuhtumiks kooki, enamasti kreemikooke, küpsiseid või brownie´sid, vahel ka kõike korraga. Kõik minu peres on suured maiasmokad.“



Hannah tunnistab, et Eestis ei tundu valentinipäev nii värvikas. USAs on iga pood kaunistatud värvide ja südametega. „Ameeriklased suhtuvad igasse sündmusesse väga kirglikult. Me ei jäta kasutamata ühtki võimalust, et õhupallid ja lindikesed välja võtta. Tänavu plaanin ma valentinipäeval süüa oma koeraga koos kooki ja vaadata Netflixist „To All the Boys I´ve Ever Loved“.“