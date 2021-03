7 SÄÄSTLIKKU NIPPI JA RETSEPTI: mida teha, kui tuleb kokkuhoidlik olla

Kapsahautis hakkliha ja odratangudega Foto: Jaan Heinmaa

Hakklihaga kapsapada on alati olnud eestlaste lemmikhautis. Lisa sinna hulka veel odratangu, mistõttu roog saab toitvam ja soodsam. Naudi seda omaette einena või koos keedetud kartulitega. Hea asi on ka see, et mainitud hautis muutub ülessoojendades aiva maitsemaks.