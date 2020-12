Küpsetised AASTA MENUKAIM KOOK! Hapukoore-keedukreemi kook purutainaga ehk nostalgiline plombiiritort Pille Enden , täna 11:50 Jaga: M

Hapukoore-keedukreemi kook purutainaga Foto: Jaan Heinmaa

See kook on pärit meie idanaabrite retseptivaramust ja kannab seal nime plombiiritort. Maitselt vast meenutab tõesti plombiirijäätist. Koogi valmistamiseks pole vaja ahju sisse lülitada, sest purutaina küpsetamine või õigemini praadimine toimub pannil. Mõnusalt kreemine kook vajab seismisaega, et tainas saaks kreemist läbi imbuda ja maitsed ühtlustuda.