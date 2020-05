KUIDAS MAITSEB LÄÄNEMAA? Tänavune toidupiirkond viib gurmaanid avastama Haapsalu kandi toite (+ retseptid!)

„Läänemaa püüab üllatada oma külalisi aasta vältel erinevate maitseelamustega. Kiideva külaprouade retsepti järgi tehtud kilurullid on saanud presidendi vastuvõttude lahutamatuteks kaaslasteks. Mis on petiemand või voosihaps, seda peab tulema ise Läänemaale uurima,“ ütles meediale saadetud teate vahendusel Kodukant Läänemaa tegevjuht Kaja Karlson. „Meie juures saate tutvuda nii traditsiooniliste kui ka trendikate maitsetega populaarsetes kohvikutes, üritustel, talutoodetena või retseptidena kaasa."

Läänemaa on tuntud eelkõige puhta looduse, rohkete linnuliikide pesitsusala ja ka looduskaitsealade poolest. See looduslik keskkond – ranna- ja luhaniidud, loopealsed ja puisniidud ning rohelised väikesaared on heaks keskonnaks, et tegeleda mahepõllunduse ja loomakasvatusega. Tervislikke toidutaimi korjatakse nii õuelt, niidult kui ka metsast. Viimasest leiab magusaid marju ja rohkelt seeneliike, teab portaal läänemaatoit.ee.

Läänemaale on iseloomulikud põldmari ja must leeder. Uhked ollakse ka rannakalurite üle, kes hoiavad elus traditsioone. Kala on läänlaste toidulaual väga tähtsal kohal. Samuti ei saa Läänemaal üle ega ümber rannarootsi kultuurist ja toidust.

Haapsalu Kutsehariduskeskuse (HKHK) toitlustusvaldkonna kutseõpetaja Aili Tervonen on oma õppematerjalides Eesti toidust viidanud, et Lääne-Eestis edenes võrreldes teiste Eesti piirkondadega paremini nisukasvatus. Ühe eripärana on nimetatud ka teravilja ja piimasaaduste, näiteks odarajahu ja petipiima segamist, mille tulemusena sündis karaskilaadne kakuke. Hea meelega kasutati ka linnasejahu. Suppidesse puistati rootsi kombe kohaselt jahuklimpe.

Lihakraami oli rannarahval ohtralt just mereandide vallast. Kalapüügihooajal sai kalast kõhu täis süüa ja tegeleti ka hülgepüügiga. Kala vahetati teiste maakondadega.

Seeni seevastu läänemaalased sarnaselt saarlaste ja hiidlastega nii väga ei armastanud ega kasutanud toiduks.