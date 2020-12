MIKS PEAB SÖÖMA SIDRUNIT: 10 põhjust ja retsepti, miks hapu vili on sulle eriti hea

Suvel saab keha C-vitamiini erinevatest marjadest, ent talvel on selle värske kraamiga keerulisem. C-vitamiin laguneb kiiresti kuumutamise ajal, mistõttu on sõstrakeedistest vähe kasu. Siis tulebki appi sidrun, mida on tänapäeval poodides üsna soodsa hinnaga pea alati saada. Sidrun sisaldab C-vitamiini olulisel määral ehk (100 grammi kohta 53 milligrammi). Usutakse, et üks keskmine sidrun katab inimese päevase C-vitamiini vajaduse.

Kogu selle hea puhul peab aga meeles pidama, et sidruni happeline olemus ei sobi neile, kel probleeme mao ülihappesusega või maohaavanditega. Osade allikate kohaselt muutub sidrun vees kuidagi aluseliseks, ehk niimoodi aitab neutraliseerida maohapet. Tegelikuses on aga sidrunihape happeline, pH indeksiga 3 ja vesi 7, mida peetakse neutraalseks (pole aluseline ega happeline). Maohappe pH on vahemikus 1-2 (väga happeline).



Euroopasse jõudmine võttis tal natuke aega. 1100 a viisid araablased sidruni vahemerele ja Hispaaniasse. Sidruneid on palju erinevaid sorte, mõned neist erinevad välimusepoolest, mõned eristad alles vilja pooleks lõikamisel. Mõned on rohelised jamõned väga kollased. Sidrunipuu õitseb mitu korda aastas ja see on väga eriline tsitrusviljade seas. Vahest võib sidrunipuud näha ka koos kollaste ja roheliste viljadega ja ise samaaegselt ka õitseb.