MIKS PEAB SÖÖMA KÜÜSLAUKU: 10 ideed ja retsepti, kuidas vähendada lehka ja suurendada kasulikkust

* Küüslauk aitab ka seeninfektsioonide korral. Katsed on näidanud, et ka parasiitnakkuste korral on küüslaugust kasu.



* Küüslaugu ostmisel tuleks eelistada kõvu ja suhteliselt raskeid, ilma riknemise või kasvamise tunnusteta mugulaid. Säilitama peaks küüslauku jahedas ja pimedas. Osad allikad ütlevad, et külmkapi jahekamber see koht pole, teised aga soovitavad küüslaugud just sinna torgata. Toidutare peatoimetaja hoiustas enda talveküüslauke jahekambris ja võib kinnitada, et oktoobrist jaanuarini on need väga kenasti värskena püsinud. Oluline on, et laugud poleks kile sees, vaid paberkotis või savikausis.