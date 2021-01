10 VITAMIINIPOMMI: turguta vinduvas hallis talves tervist õige toidu ja joogiga 

Vitamiinisalat Foto: Sandra Urvak

Päikseline smuuti ja roheline energiamahl Foto: Rene Suurkaev

Varakevadine energiasalat Foto: Sandra Urvak

See on küll selline salat, mida süües tunned, et energia tuleb mühinal! Ühel taldrikul on koos kõik varakevadised maitsed: Eesti talvest on alles veel peet, ajatu mozzarella mekib igal aastaajal hästi, kevadine spargel annab kevadehõngu, avokaado ning suitsulõhe pakuvad oma rammususega kosutust kevadväsimuse korral.