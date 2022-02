HEAD HIINA UUT AASTAT! 8 moel pelmeene, et õnne ja jõukust kasvaks 

Kalapelmeenid Foto: Tuuli Mathisen

Peekoni- ja sibulalisandiga kalapelmeenid on üllatavalt hõrgud ja mahedad. Täidise valmistamiseks võid kasutada nii hakklihamasinat kui ka lihtsalt nuga ja peent tükeldust. Mina eelistan just seda viimast varianti, et kala delikaatne ja mahe ning peekoni rikkalik olemus oleksid süües äratuntavad.