KOKKAMINE ON HINGELE HEA: kuidas söögitegemine aitab leevendada vaimseid pingeid 

Jah, me saame oma muresid nahka pista, ütleb teadus, ja täpsustab: tegelikult tuleks enne neist toitu teha ja siis teistele serveerida. Nimelt – kokkamine parandab ärevust ja ravib depressiooni, teiste heaks söögitegemine aga laseb tunda nii vajalikku tänu ning imetlust, kirjutab Southern Living. Meie Toidutares võime sellega vaid nõustuda.

Hea toit loob parema tuju, armastus (ka enda vastu) käib kõhu kaudu – maailmas on väga palju vaimse tervise ja toiduga seotud vanasõnasid. Uuringud on näidanud, et juba lihtne kokanduskursus tõstab osalejate enesekindlust ning keskendumisvõimet. Teine uuring viitas, et julgus köögis natukenegi eksperimenteerida võib kaasa tuua märkimisväärsel hulgal rõõmu.

Seesama väljaande Journal of Positive Psychology avaldatud uuring viitas, et inimesed, kes alatasa köögis midagi katsetavad, tunnevad igapäevaelus vähem ärevust ning suudavad paremini lõõgastuda. Uurijad jälgisid 658 inimest kahe nädala jooksul ja tuvastasid, et kui nad tegid õhtul kodus süüa veidi põhjalikumalt ja loomingulisemalt, möödus järgmine päev märksa paremini.

Köögis kogetud edu aitas inimestel tunda end edukana, isegi kui tehtu polnud midagi erilist. Väikesed saavutused loovad üldise positiivse fooni, mis aitab meil tunda end hästi.

Wall Street Journal on kirjutanud, et kokkamine on vaimsele tervisele nii kasulik, et osad terapeudid suisa soovitavadki erinevaid kulinaariakursuseid. Niimoodi on üritatud leevendada depressiooni, ärevust ning ka söömishäireid, sõltuvusi ja tähelepanuhäireid. Ühe terapeudi sõnul võib söögitegemine kahandada stressi, kasvatada enesekindlust ning ohjeldada negatiivseid mõtteid. Põhjus on lihtne – ennasthävitava tegevuse asemel on aju tegevuses retsepti lugemise ja mõistmisega.

Psühholoogide sõnul on söögitegemine ja eriti küpsetamine head teraapiad, kuna aitavad arendada tulemusele orienteeritust ning kahandada asendustegevusi. Õnnestunud kook (või supp) võivad anda just selle eduelamuse, mida nii kaua kogetud pole. "Kui ma olen köögis, mõõdan mõne retsepti jaoks vajaminevat suhkrut, jahu ja võid ning koksin lahti just kindlat arvu mune – see tähendab, et mina kontrollin olukorda," on öelnud Briti Parima Pagari 2012. aasta saate võitja John Whaite BBC-le. "See on äärmiselt oluline, kuna tavaliselt kirjeldab minu seisundit igasuguse kontrollitunde puudumine.“ Whaite kannatab juba aastaid raske depressiooni all ja hakkas just seetõttu küpsetama, et oma meeleolusid taltsutada.